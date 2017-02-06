PETROL 57 DOLARIN ALTINDA DENGELENDİ

Petrol 57 doların altında dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı 57 doların hemen altındaki yatay seyrini devam ettiriyor.

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Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan veri setinin, tarım dışı istihdam hariç, beklentileri karşılayamaması sonrası küresel piyasalarda gerileyen dolar talebine paralel günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 56,8 dolardan tamamladı.

Yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişini devam ettirerek başlayan ve 57,1 doları gören Brent petrolün varil fiyatı saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazancı ile 56,9 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,24 primle 54,0 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 56,3 doların destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, yeni yükseliş trendinden bahsedebilmek için 57,5 dolar direncinin kırılması gerektiğini söyledi.

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