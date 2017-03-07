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PETROL DEVİ REKORLARI ALTÜST EDECEK ! 2 TRİLYON DOLAR...

Petrol devi rekorları altüst edecek ! 2 trilyon dolar...

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, 2018'in ilk yarısında halka açılacak.

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Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, dev şirketin planlanan halka arz süreciyle ilgili açıklama yaptı. Nasser, halka arza hazırlık sürecinin planlandığı gibi gittiğini belirtirken, şirketin yüzde 5 hissesinin Suudi Arabistan borsasının (Tadawul) yanı sıra bir veya daha çok uluslararası piyasaya kote edileceğini vurguladı. Nasser, halka arz için 2018'in ikinci yarısını işaret etti.

Dev petrol şirketi halka arz edildiğinde değerinin 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Aramco, tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirecek olmanın yanı sıra, şu an bu alandaki rekoru elinde bulunduran Alibaba'ya da ciddi bir fark atmış olacak.

Çinli Alibaba, 2014 yılında halka açıldığında 25 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Şirket, halka arzda yüzde 15'e yakın hisse satışı gerçekleştirmiş ve toplam değeri 168 milyar dolara ulaşmıştı. Saudi Aramco'nun ise yüzde 5'lik satıştan 100 milyar dolar elde etmesi ve tarihin en büyük halka arzına yüzde anlamında 12 katı fark atması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, daha önce Aramco'nun değerini 2 trilyon dolara ve üzerinde tahmin ettiklerini ifade etmişti. Arz beklendiği gibi gerçekleşirse, Aramco, Apple’in piyasa değerini de katlayarak dünyanın en büyük şirketi ünvanını ele geçirecek. Apple'ın piyasa değeri ise yaklaşık 700 milyar dolar.

Aramco'nun beklendiği gibi halka arz sonunda değeri 2 trilyon dolara ulaşırsa, Türkiye'nin gayri safi hasılasının iki buçuk katı büyüklüğe ulaşmış olacak.

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