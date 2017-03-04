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PETROL OFİSİ HOLLANDALILARA SATILDI

Petrol Ofisi Hollandalılara satıldı

OMV, Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdi.

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Avusturya merkezli enerji şirketi OMV Petrol Ofisi’ni 1 milyar 368 milyon euroya (5.3 milyar TL)  Hollandalı Vitol Group’a satmaya karar verdiği açıklandı. OMV’den yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye’deki iştiraki Petrol Ofisi’ni Vitol Group’a satacak.

OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi’nin tüm hisselerini 1 milyar 368 milyar euroya satma kararı aldı. OMV’nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1,1 milyar euro olacak. Söz konusu satış ve devir işlemlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

1.709 İSTASYON VAR

Petrol Ofisi’nin Türkiye’de bin 709 istasyonu var. Şirketin 2016’daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metraeküp kapasiteyle Türkiye’deki en büyük yakıt deposuna sahip.

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