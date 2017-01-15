Petrole bulanan kuşlar yürek parçaladı

Dün, Dilovası'nda bulunan bir limanda yakıt tankından yaşanan sızıntı kirliliğe yol açtı. Limandan denize yayılan yakıt nedeniyle acil müdahale ekipleri ve deniz temizlik şirketlerine bağlı ekipler limanın bulunduğu bölgeye gelerek çalışma yaptı.

Rüzgarın etkisiyle Dilovası'nda yaşanan kirlilik Körfez ve Derince bölgesine kadar ulaştı. Bölgeye barikatlar çekilerek, sızıntı önlenmeye çalışıldı.

Yakıt toplama gemisi ile bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskelelere yanaşan gemilerin etrafına bariyerler çekilerek yakıt toplandı.

Körfez'de bulunan limanlarda demirli bulunan gemiler de kirlilikten etkilendi. Gemilerin bordoları petrole bulanırken, temizlik çalışmasının ardından limanlardan ayrıldılar. Yetkililer bölgede incelemede bulundu.

Sızıntı nedeniyle kuşlar petrole büründü

Talihsiz hayvanlardan kimisi telef oldu kimi de adeta insanlara yardım eder gibi haykırdı. haberi duyan çevreciler bölgeye koştu. Ama maalesef çok sayıda kuş için yapılabilecek fazla bir şey kalmamıştı.