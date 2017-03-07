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PEUGEOT 3008 ‘AVRUPA’DA YILIN OTOMOBİLİ’ SEÇİLDİ

Peugeot 3008 ‘Avrupa’da yılın otomobili’ seçildi

Peugeot 3008 'Avrupa'da yılın otomobili' ödülünün sahibi oldu. İkinci sırada Alfa Romeo Guilia gelirken üçüncülük koltuğunu Mercedes Benz'in yeni E serisi aldı.

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İsviçre’de düzenlenen 87. Cenerve Otomobil Fuarı 9 Mart’ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.  Fuar kapsamında Avrupa’da yılın otomobili de belli oldu. 22 Avrupa ülkesinden 58 gazetecinin katıldığı oylama sonucuna göre Peugeot 3008 Avrupa’da yılın otomobili ödülüne layık görüldü. Peugeot’un CEO’su Jean-Philippe Imparato PSA adına ödülü aldı.

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Oyalama komitesinin başkanı Hakan Matson, “Jüri SUV ve Crossover’ların artan pazar payını görüyor. Bu noktada Peugeot haklı bir kazanan oldu” ifadelerini kullandı.

CEO Imparato ise ödül sonrasında yaptığı konuşmada, “Çok mutluyuz. Bu harika bir an ödülü aldığımız için çok gururluyuz” dedi. Peugeot 3008 Türkiye’de 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

‘YILIN OTOMOBİLİ’ ÖDÜLÜ HAKKINDA

Ödül Almanya’nın ünlü yayınlarından Stern tarafından verilmeye başlandı. 1964 yılında ilk kez verilen yılın otomobili ödülü için şu an 7 otomobil dergisi önemli çalışmalar yürütüyor.

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