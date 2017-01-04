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PİDESİNİ BEĞENMEYEN MÜŞTERİYİ VURDU

Pidesini beğenmeyen müşteriyi vurdu

Samsun'da bir pideci, pidesini beğenmeyip parasını geri isteyen müşterisini silahla yaraladı.

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Samsun'da bir pideci, yaptığı pideyi beğenmediğini söyleyerek parasını geri isteyen müşteri ile arasında çıkan tartışmada müşteriyi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahalesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. (47), S.Y.'ye ait pide salonuna giderek pide yaptırdı. Ancak pideyi beğenmediğini söyleyen A.Ş. parasını geri istedi. A.Ş. ile S.Y. arasındaki çıkan tartışma büyüdü. Pideci S.Y. tabancayla ateş açarak müşterisi A.Ş.'yi sol dizinin üst kısmından vurarak kaçtı. Yaralanan A.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde 1 adet 9 mm çaplı boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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