Piknikte FETÖ gözaltısı

Ümraniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile iltisaklı kişilerin Ümraniye'deki Hacegan ormanlarında piknik yapacakları ihbarı üzerine, belirtilen adrese Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Alanda piknik yapan 7 kişilik bir grup tespit edildi.

Yapılan incelemede, daha önce FEM dershanelerinde çalışırken tanıştıkları ve arkadaş olduklarını belirten şüphelilerin, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Zanlıların cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

Bu arada, FETÖ/PDY üyelerinin dikkati çekmemek için riskli görülen örgüt üyelerinin ev ve iş yeri gibi kapalı mekanlar yerine, halka açık alanlarda piknik ve yemek gibi faaliyetler altında toplanarak iletişim sağladığının değerlendirildiği belirtildi.