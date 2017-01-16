Pınar Altuğ'un elbisesi olay oldu

Sosyetenin ünlü isimlerinden Azade Balkaner'in düğününe katılan Pınar Altuğ Atacan'ın elbisesi takipçileri arasında tartışma çıkardı.

Dün akşam sosyetenin gözde isimlerinden Azade Balkaner ve Alican Özsoy'un düğününe katılan Pınar Altuğ, derin dekolteli siyah bir elbise giydi. Boydan çekilmiş fotoğrafını da elbisenin tasarımcısına teşekkür ederek paylaştı, sonrasında ise bir takipçisiyle arasında ilginç bir diyalog yaşandı.



Paylaştığı fotoğrafa “Her zaman ki gibi hem kendimi çok güzel hissettim hem de çok rahattım” notu düşen Altuğ’a takipçisi, dekoltesinin aşağıda durduğunu ve elbisenin rahatsız göründüğünü söyledi. Altuğ ise cevap vermede gecikmedi.



Ancak, dekoltesinin aşağıda durduğunu başka söyleyenler de vardı. Tabii Altuğ’un yıllara meydan okuyan fiziğine ve güzelliğine de iltifat yağdıranlar çoğunluktaydı…