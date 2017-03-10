Pınar Altuğ'un son hali şaşırttı

Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki şişlik dikkat çekti. İşte başarılı oyuncu Pınar Altuğ'un o fotoğrafı...
Güzel oyuncu Pınar Altuğ Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.
Pınar Altuğ'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.
Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki şişlik dikkat çekti. İşte başarılı oyuncu Pınar Altuğ'un o fotoğrafı...
Güzel oyuncu Pınar Altuğ Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.