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PİYASA DEĞERİ TAM 1 MİLYON TL !

Piyasa değeri tam 1 milyon TL !

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçemeyen şahıs 43 kilogram esrarı başka bir tırın altına bırakıp kaçtı.

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Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçemeyen şahıs 43 kilogram esrarı başka bir tırın altına bırakıp kaçtı. Kapalı devre televizyon sistemi sayesinde kaçakçı yakayı ele verdi.

Hamzabeyli Gümrük Sahasında görevli gümrük muhafaza memurları, sahadaki rutin devriye görevi esnasında, park halinde bulunan bir tırın tekerlekleri arasına bırakılmış şüpheli çuvallar fark etti. Bunun üzerine, tır ile çuvallar Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince incelemeye alındı. Çuvallarda çıkan 39 adet top şeklinde paketlerin içinde 43 kilogram esrar olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu madde dolu çuvalların, tırın altına ne şekilde ve ne zaman bırakıldığının tespiti amacıyla saha kameralarını inceleyen gümrük muhafaza ekipleri, çuvalların aynı gün sahaya giriş yapan N.G. idaresindeki bir tırdan aktarıldığını tespit etti. Kara Kapıları Taşıt Takip Programından ilave bilgilere ulaşan ekipler, aracın Romanya'dan hareket ettiğini, alüminyum cinsi eşya taşıdığını ve alıcısının Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konuşlu bir firma olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, aracın sistem tarafından risk kriterleri çerçevesinde şüpheli görülerek X-Ray'e sevk edilmiş olduğu görüldü. Ancak, araç sürücüsünün uyuşturucu dolu çuvalları başka bir tırın altına bırakarak X-Ray'e girmesi sebebiyle, taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmediği ve araç işlemlerini tamamlayarak sahadan ayrıldığı tespit edildi.

Olayda ele geçirilen toplam 43 kilo esrarın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirlendi. Tespitin ardından araç sürücüsü N.G. İstanbul'da gözaltına alındı, uyuşturucu madde taşınmasında kullanılan tıra da el konulduğu bildirildi.

İHA
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