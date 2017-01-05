Piyasalarda dolar sürprizi... Kimse bunu beklemiyordu

3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni yılın ilk günlerinde 3.6050 ile rekorunu tazeleyen dolar/TL sonrasında düşüşe geçti.
Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının açıklanması sonrası dolar/TL düşüşünü sürdürdü.
Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan satılıyor. 3,7560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,7580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,7410 lira olmuştu.