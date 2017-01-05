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PİYASALARDA DOLAR SÜRPRİZİ... KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU

Piyasalarda dolar sürprizi... Kimse bunu beklemiyordu

Dolar/TL frene bastı. Kur yeni günde 3.55 seviyesinden işlem görüyor.

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3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni yılın ilk günlerinde 3.6050 ile rekorunu tazeleyen dolar/TL sonrasında düşüşe geçti.

Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının açıklanması sonrası dolar/TL düşüşünü sürdürdü.

Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan satılıyor. 3,7560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,7580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,7410 lira olmuştu.

AA
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