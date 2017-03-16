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PKK 515 KÖYÜ İŞGAL ETTİ

PKK 515 köyü işgal etti

IKBY Başkanı Barzani'nin partisi KDP, PKK'ya IKBY'yi terk etmesi çağrısı yaptı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta 515 köyü işgal ettiğini belirterek, IKBY'yi terk etmesi çağrısı yaptı.

KDP'den yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın, Duhok vilayetinde 304, Erbil'de 177 ve Süleymaniye'de ise 34 köy olmak üzere toplam 515 köyü işgal etmiş durumda olduğu ve köy sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermediği ifade edildi.

Açıklamada, "Hükümet oraya istediği şekilde hizmet sunamadığından dolayı işgal edilen köyler harabeye döndü. Köylerin işgal edilmesi ve yeninden imarına izin verilmemesi, IKBY'nin egemenliğini ayaklar altına aldığı gibi, genel olarak bölge halkı ve özellikle köy sakinlerine karşı suç niteliğindedir. Bu yüzden en iyi çözüm (PKK'nın) IKBY'yi terk etmesidir." ifadesi kullanıldı.

Örgütün bölgedeki faaliyetleri ve geçmişte yaşanan acı tecrübelere de yer verilen açıklamada, "Geçmişe gidip baktığımız zaman PKK'nın kimseyle anlaşamadığı ve kendisinden başkasını kabul etmediği ortaya çıkıyor. PKK, oradaki insanların yaşamlarını altüst edip, bölgenin yeniden inşasını engelliyor." değerlendirmesi yapıldı.

PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) sistematik bir şekilde saldırmasının şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK'nın tehlikeli ideolojik yüzü ortaya çıkıp, totalitarizme dayandığı görülüyor, bunun yanında, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmek istediği ancak büyük hezimete uğrayan siyasi projelerin başarısızlığını örtmek için kendisi gibi düşünmeyenleri sindirmeye çalışıyor."

AA
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