PKK, ABD zırhlılarıyla şov yaptı

Kerkük Valisi Necmettin Kerim’in baskısıyla Kerkük Şehir Konseyi önceki gün kamu binalarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını asılmasına yönelik karar çıkarttı. Kerkük Şehir Konseyi’nin oy çokluğuyla aldığı karara ilişkin toplantıyı boykot eden Türkmen ve Arap üyeler, karara büyük tepki gösterdi. Kerkük’te bu kriz yaşanırken başka bir gelişme daha dikkatleri çekti.

Öcalanlı flamalar

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Terör örgütü PKK’nın yayın organı Fırat haber Ajansı (ANF), Kerkük’te ABD yapımı zırhlı araçların önünde tören yapan silahlı PKK’lıların görüntülerini yayınladı. 29 Mart’ta çekildiği belirtilen görüntülerde tekerlikli bir zırhlı muharebe aracı ile ABD ordusunun en çok kullandığı ‘Humvee’ zırhlı personel taşıyıcı görülüyor. Kulesine ağır silahların monte edilebildiği Humvee’lerde; 1 şoför, 3 yolcu ve bir nişancı olmak üzere 5 askeri personel taşınıyor. PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu bayrakların asıldığı alanda ayrıca kamuflaj boyası yapılmış bir askeri kamyon da görülüyor.

DEAŞ’tan mı alındı?

ABD yönetimi Humvee ve benzer zırhlı araçlar ile ağır silahları geçtiğimiz aylarda DEAŞ’a karşı yürütülen Rakka Operasyonu için liderliğini PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin yaptığı DSG’ye (Demokratik Suriye Güçleri) vermişti. PKK/YPG’nin hem Irak hem de Suriye’de elinde bulundurduğu bölgeleri terk eden DEAŞ’ın bıraktığı tank dahil bir çok zırhlı araç ele geçirdiği biliniyor. Araçların Kerkük’e YPG tarafından mı getirildiği, yoksa DEAŞ’tan mı ele geçirildiği ise bilinmiyor.

Kerkük Valisi destekliyor

PKK’lılara Kerkük’te oldukça rahat hareket edebildikleri bir alan açan Vali Necmettin Kerim geçmişte makamında terör örgütünün bazı yöneticilerini ağırlamıştı. Kerim, 2013 Eylül’ünde de Kandil’e giderek örgütün dağdaki lideri Cemil Bayık ve yönetimde yer alan Sabri Ok ile Öcalan posterleri altında buluşmuştu.