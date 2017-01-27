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PKK ADINA KEŞİF YAPIYORLARDI ! TUTUKLANDILAR

PKK adına keşif yapıyorlardı ! Tutuklandılar

Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çeken 2 İranlı keşif yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çeken 2 İranlı, terör örgütü PKK adına eylemde bulunmak üzere keşif keşif ve istihbarat faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla tutuklandı.

Geçen aralık ayında İran'dan Türkiye'ye gelen J.C. ve H.B., 3 Ocak günü Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çekerken polis tarafından gözaltına alındı. PKK adına eylemde bulunmak üzere keşif ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan şüphelilerden Jiyar Cihanferd yazar olduğunu ve kitabının basımı için yayınevleri ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi. Hesen Baledeh de mühendis olduğunu ve Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde 22 gün gözaltında kaldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin avukatı Necat Çıray, "Müvekkillerden biri İran'da özellikle Yaresan Kürtlerinin folkloru ve kültürü üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınmaktadır. Mühendis Hesen Baledeh ise, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Kürtçe Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için Türkiye'ye gelmiştir. İkisinin de Kürt dili ve kültürü üzerine çalışmaları var. Türkiye'ye geldikten sonra kitap basımı için Diyarbakır'da bazı yayınevleri ile görüşmüşler. Bu arada Mardin'in tarihi yerlerinde çok sayıda hatıra fotoğrafları da çektirmişler" dedi.

İranlı Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh'in kenti gezerken yollarını kaybettiğini soyal medyadan tanıştıkları arkadaşlarına bulundukları yeri bildirmek için Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafını çekip whatsaptan göndermek istediğini ileri süren Necat Çıray, "Türkçe bilmedikleri için de ifadeleri polis tarafından çelişkili bulunmuş. Örgüt üyesi olarak eylem yapmak için keşif ve istihbarat faaliyeti yapmak ile suçlanmışlar. Müvekkillerimin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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DHA
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