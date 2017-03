PKK bombacısından kan donduran itiraflar

Adana'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 6 PKK'lı terörist hakkında dava açıldı. Sanıklardan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki İhsan O., itirafçı olarak örgütle ilgili bildiklerini anlattı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, bombalı saldırı için terör örgütü PKK'lı 2 şüphelinin karakolların çevresinde keşif yaptığını belirledi. Kobani'den Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşılan 2 şüpheli Ceyhan Kaymakamlığı, Adana Havalimanı, Adana Adliyesi ve bazı polis merkezlerinin çevresini dolaştı, polis ise adım adım onları izledi. Polis, keşif yapan teröristlerin Mahmut B. (33) ile Dicle Üniversitesi öğrencisi İhsan O. olduğunu belirledi. Teröristlerin örgütten patlayıcıları alması üzerine üs olarak kullandıkları Ova Mahallesi'ndeki hurda deposuna operasyon düzenledi. Çok sayıda patlayıcı ve bomba yapımı için malzemeler ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan İhsan O., Mahmut B., eşi Remziye B. (32), Abdullah B. (38), kardeşi Ali B. (22) ve akrabaları Ömer B. (32) tutuklandı.

KOBANİ'DE EĞİTİM ALMIŞ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. İhsan O.'nun itirafçı olarak örgüt ile ilgili bildiklerini anlattığı ifadesi de iddianamede yer aldı. Pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen İhsan O., üniversite eğitimi için Diyarbakır'da bulunduğu sırada örgüte katıldığını anlatarak ifadesinde şunları söyledi:

"Kobani'de eğitim aldım ve Adana'da bombalı eylem yapmak için görevlendirildim. Bana ev kirası ve diğer masraflar için 6 bin lira para verdiler. Suriyeli kaçakçıların yardımıyla Cizre-Nusaybin ana yoluna, oradan da örgüt mensuplarının yardımıyla TIR'la Adana'ya gelip keşif yaptım. 9 Eylül'de Baran kod adlı örgüt üyesi ile buluştum. Adana'daki keşif çalışmalarının neler olduğuna dair rapor yazmamı isteyerek bana defter verip ayrıldı. 14 Eylül 2016 günü geldi ve yazmış olduğum raporu aldı. Baran, raporumu okuduğunu, saldırı yapılacak hedeflerde değişiklikler yapıldığını söyledi. Askeri hedeflerin ikinci plana atıldığını, askerlere kış aylarında saldırılar yapılmasının planlandığını söyleyerek, "Ekonomik hedeflere yoğunlaş. Ormanları yak, alışveriş merkezlerine bombalı saldırı düzenle, devlet kurum ve kuruluşların bulunduğu yerlerin keşfini yap, devlete yakın kişilerin ikametlerini tespit et ve Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapmış polis, asker, savcı, hakimlerin ikametlerini tespit et onları imha et" şeklinde talimat verdi. 17 Eylül 2016 günü tekrar geldi ve bana "senin için malzeme hazırlayacağız, uygun bir yol bulunması halinde malzemeyi sana ulaştıracağız" dedi. Ben de malzemenin ne olduğunu, ne zaman Adana iline gönderileceğini, kimin getireceğini ve kimin alacağını sorduğumda bilgi vermedi. Detayına girmeden "sana toz halinde TNT, askeri patlayıcılar, fünye, pil, zaman ayarlı devre malzemeleri göndereceğiz" dedi. Irak ve Suriye'ye geçişleri kaçakçılık yapan kuryeler yapıyor. Şu anda Suriye içerisinde KCK'ya bağlı örgütün adı PYD'dir. PYD'nin silahlı kanadı ise YPG'dir. Türkiye sınırları içerisinde KCK'ya bağlı PKK adı altında silahlı faaliyet yürüten örgütün silahlı kanadı HPG'dir. Şu anda HPG'nin silahlı olarak büyük bir bölümü Irak ve Suriye de faaliyet yürütmektedir. Suriye'de de YPG çatısı altında faaliyet yürütmektedir. PKK ne ise YPG de odur. İkisi de aynı amaç için faaliyet yürütmektedirler. Ben terör örgütüne katıldığımdan dolayı çok pişmanım."

Savcı, İhsan O. ile Bahmut B. hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 26'şar yıla kadar , diğer sanıkların ise 41'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.