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PKK DESTEKÇİSİ İSİM BAKAN OLDU

PKK destekçisi isim bakan oldu

PKK'lıların yürüyüşlerinde ve diğer etkinliklerinde boy gösteren Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zühal Demir Devlet Bakanı oldu.

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Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Elke Sleurs'ın Gent bölgesinde yapılacak seçimlerde liste başı olması kararlaştırıldak sonra, N-VA Zuhal Demir de karar kıldı.

Demir geçtiğimiz aylarda Belçika devlet kanalı Canvas'taki De Afspraak programına katılıp Türkiye ve terör konusu üzerine yorumlarda bulundu. PKK etkinliklerindeki fotoğraflarının sorulduğu programda, Demir bunun olağan olduğunu söyleyip Brüksel'de düzenlenen PKK yürüyüşüne katıldığını da gizlemedi. PKK'ya sempati duymadığını söyleyen Demir'e sosyal medyadan tepkiler yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce, Belçika'nın PKK ve FETÖ'ye dolaylı ve dolaysız destek verip "adeta önemli bir merkezi" haline geldiğini söylemişti. Bu terör örgütleri Belçika'da faaliyetlerini yürütmeye devam ettiği gibi, ülkedeki devlet kanalları da bu örgütlerin üye ve sempatizanlarına ekranlarını açıyor.

Son olarak FETÖ liderinin de mülakat verdiği bir program yayınlandı. Devlet kanalı Canvas, darbeye teşebbüs eden Gülen'in yanı sıra, devleti hedef alan birçok isme de mikrofon uzatarak, Türkiye aleyhtarı yayınlarına durmaksızın devam ediyor. Programda Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, ülkenin büyük çoğunluğuna hakaretler yağdıran FETÖ lideri, mesnetsiz iddiaların yanı sıra komik açıklamalarda bulunmuştu.

Sabah
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