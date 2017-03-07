PKK elebaşısı Murat Karayılan'dan şok talimat!

Darbe girişimine yönelik hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ ile PKK'nın işbirliğine dikkat çekildi. Kanlı terör örgütü PKK'nın darbe yapılacağından haberdar olduğu belirtildi. Bu kapsamda, PKK'nın Kandil'deki elebaşılarından olan Murat Karayılan'ın sözde eyalet yöneticileri vasıtasıyla teröristlere, "Askerlere karşı eylem yapılmaması, polis ve özel harekatçılara eylem yapılması" talimatı verdiği kaydedildi. İddianamenin firari şüphelilerinden Milli Savunma Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü Albay Tevfik Gök'ün de 15 Temmuz gecesi boyunca Genelkurmay'da cuntacılarla işbirliği yaparak bakana bilgi akışını engellediği belirtildi.

BOMBACI TERÖRİST İTİRAF ETTİ



İddianamede bu işbirliğini ortaya koyan PKK'lı bombacı terörist M.O.'nun itirafında şöyle geçti: "15 Temmuz günü darbe olacağını telsizden bize söylediler. Bu bildiri, Murat Karayılan'dan geldi. Murat Karayılan aracılığıyla bütün eyaletlere duyuruldu. Bu bildiride askerlere yönelik saldırıların bitirilmesi, askerlere karşı saldırı, suikast, şiddet gibi eylemler olmayacağı, saldırıların tamamen polislere, özel harekatçılara, yönelik olması gerektiği söylendi. 16 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu, püskürtüldüğünü öğrendiler. O nedenle askerlere yönelik eski notu esas alarak yeniden öldürme eylemlerine dönülmesi istendi. Yine telsiz üzerinden 15 Temmuz'da verilen notun tam tersini uygulayın denildi. Bu da en üst komutanlıktan dağıtıldı."