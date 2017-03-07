  • Zihinsel engelli kıza 3 yıl boyunca tecavüz
  • Şemsiye açan PKK'lılar F-16'lara yakalandı
  • Gaziantep Sanayi Sitesi'nde büyük patlama
  • Darbe gecesi Akın Öztürk'le ilgili çarpıcı detay
  • ABD'den Münbiç açıklaması

PKK ELEBAŞISI MURAT KARAYILAN'DAN ŞOK TALİMAT!

PKK elebaşısı Murat Karayılan'dan şok talimat!

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşısı Murat Karayılan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Darbe girişimine yönelik hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ ile PKK'nın işbirliğine dikkat çekildi. Kanlı terör örgütü PKK'nın darbe yapılacağından haberdar olduğu belirtildi. Bu kapsamda, PKK'nın Kandil'deki elebaşılarından olan Murat Karayılan'ın sözde eyalet yöneticileri vasıtasıyla teröristlere, "Askerlere karşı eylem yapılmaması, polis ve özel harekatçılara eylem yapılması" talimatı verdiği kaydedildi. İddianamenin firari şüphelilerinden Milli Savunma Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü Albay Tevfik Gök'ün de 15 Temmuz gecesi boyunca Genelkurmay'da cuntacılarla işbirliği yaparak bakana bilgi akışını engellediği belirtildi.

BOMBACI TERÖRİST İTİRAF ETTİ 

İddianamede bu işbirliğini ortaya koyan PKK'lı bombacı terörist M.O.'nun itirafında şöyle geçti: "15 Temmuz günü darbe olacağını telsizden bize söylediler. Bu bildiri, Murat Karayılan'dan geldi. Murat Karayılan aracılığıyla bütün eyaletlere duyuruldu. Bu bildiride askerlere yönelik saldırıların bitirilmesi, askerlere karşı saldırı, suikast, şiddet gibi eylemler olmayacağı, saldırıların tamamen polislere, özel harekatçılara, yönelik olması gerektiği söylendi. 16 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu, püskürtüldüğünü öğrendiler. O nedenle askerlere yönelik eski notu esas alarak yeniden öldürme eylemlerine dönülmesi istendi. Yine telsiz üzerinden 15 Temmuz'da verilen notun tam tersini uygulayın denildi. Bu da en üst komutanlıktan dağıtıldı."

Sabah
116
-
Barzani İran'da nasıl karşılandı ?Barzani İran'da nasıl karşılandı ?
Esrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktıEsrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktı
Ülkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladıÜlkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladı
Ak Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştıAk Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştı
Terör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyorTerör örgütü PYD Münbiç'ten çekilmiyor
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Mahkeme başkanını çileden çıkartan savunmaMahkeme başkanını çileden çıkartan savunma
Törene damga vurdu !Törene damga vurdu !
Gülen'in akrabası hakim karşısındaGülen'in akrabası hakim karşısında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS