PKK elebaşları birbirine düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalışması Kandil'i karıştırdı. Karayılan ve Bayık, Barzani konusunda birbirleriyle anlaşamadılar.

Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar terör yuvası Kandil'i karıştırdı. Hendek ve Şengal konularının ardından örgüt elebaşıları bu kez de Barzani yüzünden birbirine girdi. İstihbarat kaynaklarına göre; Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik attığı adımlar Kandil'deki çatlağı da iyice su yüzüne çıkardı.

KARAYILAN NORMAL KARŞILIYOR

Mesud Barzani'nin Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışması ve yaptığı son ziyareti normal karşılayan Karayılan, bunun düşmanlık sebebi olarak görülemeyeceğini düşünüyor. Karayılan'a göre; Barzani'nin bu politikası nedeniyle Bölgesel Kürt Yönetimi'ne düşmanlık beslemek, başta Iraklı Kürtler olmak üzere örgüt içinde bölünmelere yol açabilir.

BAYIK DÜŞMANLIK GÖRÜYOR

Karayılan'ın aksine örgütün diğer elebaşısı Cemil Bayık ise, Barzani'nin Türkiye politikasını örgüt için düşmanlık sebebi olarak görüyor. İran güdümünde olan ve son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile görüştüğü ortaya çıkan Bayık, Barzani'nin Türkiye ile olan tüm ilişkilerini kesmesini istiyor. Bayık'a göre; Erbil başta Başika olmak üzere bölgedeki Türk askeri varlığına da derhal son verilmeli.

ŞENGAL KONUSUNDA DA ANLAŞAMADILAR

Karayılan daha önce yaptıkları görüşmeler çerçevesinde Barzani'nin isteği doğrultusunda PKK'nın Şengal'deki tüm güçlerini geri çekeceğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamadan sonra Süleymani ile görüşen Cemil Bayık, PKK'nın Şengal'den çekilmeyeceğini söyledi. Bununla da yetinmeyen Bayık, Şengal'de kanton ilan edilmesi gerektiğini savundu. Bayık'ın bu açıklamalarına sert tepki gösteren Erbil, gerekirse PKK'yı Şengal'den çıkarmak için güç kullanacaklarını belirtti.

KANDİL BOMBALANDI, 11 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 28 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde 11 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede mağara ve sığınakların da aralarında bulunduğu 16 hedef imha edildi. Hava harekatı sonucu yapılan istihbarat ve tespitlerin ardından 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

LİCE'DE 18 KÖYE SOKAK YASAĞI

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Lice İlçesi'ne dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek için alınan karar dün saat 07.00 itibarıyla başladı. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklandı.

İLKBAHARDA OPERASYON KORKUSU

Bayık'ın en büyük korkularsundan biri ise, ilkbaharda olası bir Kandil operasyonu. Bölgesel Kürt Yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olmasının her an Kandil'e yönelik bir operasyona imkan verebileceğini düşünüyor. Bayık, bu ilişkinin bitimesi için elinden gelini yapıyor. Bu yüzden Mesud Barzani'ye yönelik yolsuzluk iddialarını sürekli gündemde tutmaya çalışıyor.