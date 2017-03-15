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PKK, EZİDİLERLE BİRLİKTE SALDIRACAK

PKK, Ezidilerle birlikte saldıracak

Musul'un Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'nın Ezidilerle ortak saldırı planladığı öne sürüldü.

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Türkiye'de son günlerde devam eden operasyonlar nedeniyle büyük darbe yiyen terör örgütü PKK, Irak bölgesinde tehlikeli hamleler gerçekleştiriyor. IKBY İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre terör örgütü PKK, Sincar ilçesinde bazı Ezidileri kullanarak, emniyet güçlerine ve hükümet binalarına saldırmaya çalışıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde bazı Ezidileri kendi kirli planları için kullanarak hükümet binalarına saldırılmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK üyeleri Sincar'ın Sinun kasabasına bağlı Hanesur köyünde, daha önce planlanmış provokatif eylemler içerisinde bulunarak, emniyet güçlerine saldırmaya çalışıyor.

GERİLİMİ ARTTIRMAK İÇİN PROVOKASYONA BAŞLADILAR

Açıklamada, Hanesur köyünde Peşmerge ile PKK yanlıları arasında çıkan arbedeye değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"PKK, planlı bir şekilde bölgede kaos ve çatışma ortamı çıkarmakta ısrar ediyor. PKK, IKBY'ye bağlı güvenlik güçlerine karşı provoke edici davranışlarda bulunarak, sürekli bir şekilde çatışma çıkarmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda örgüt, gerilimi artırmak için birkaç gün önce (Suriye'nin kuzeyindeki) Haseke ve (Haseke'nin ilçesi) Derik bölgesinden bazı yanlılarıyla silahlı güçlerini Sincar sınırına sevk etti."

PEŞMERGE'YE SALDIRIYORLAR

Suriye'deki güç sevkiyatından sonra örgütün Sincar ilçe sınırlarında Peşmerge ve diğer emniyet güçlerine saldırmaya çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin dikkatli bir şekilde davranarak, durumu kısa sürede kontrol altına aldığı aktarıldı.

EZİDİLERİ KULLANMAK İSTİYORLAR

Açıklamada, Sincar'da emniyet güçleri ve PKK yanlısı bir grup eylemci arasında çıkan arbededen PKK'nın sorumlu olduğu, bilinçli şekilde örgütün bazı Ezidileri kendi kirli planları için kullanmak istediği kaydedildi.

Musul'un Sincar ilçesinde, bir grup PKK yanlısının Hanesur köyünde yer alan Peşmerge mevzilerine doğru izinsiz bir şekilde yürümek istemesi sonucu çıkan arbedede bir eylemci kadın hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını bahane ederek Sincar ilçesi ve çevresinde etkinlik kazanmaya çalışıyor.

AA
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