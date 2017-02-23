SON DAKİKAÇANAKKALE'DE YİNE DEPREM !
  • Günün en iğrenç haberi: Çocuk yuvasında tecavüz dehşeti
  • Skandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlar
  • Ömer Halisdemir'e ilk ateşi kim açtı ?
  • Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
  • İşte Rakka operasyonunun ayrıntıları...

PKK İNFAZ ETTİĞİ TERÖRİSTİ KAHRAMAN İLAN ETTİ

PKK infaz ettiği teröristi kahraman ilan etti

Terör örgütü PKK, 2002'de ''hain'' diye infaz ettiği teröristi şimdi de kahraman ilan etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Terör örgütü PKK, 2002'de "hain" damgası vurup mağarada kuruşuna dizerek infaz ettiği iddia edilen PKK'nın üst düzey yöneticisi Topal Nasır kod adlı terörist Faruk Bozkurt'u 15 yıl sonra "kahraman" ilan etti. Aileye, Bozkurt'un örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan ile çekilmiş fotoğraflarını yolladı.

Olay, Bozkurt'un Almanya'da yaşayan amcasının oğlu Ekrem Bozkurt'un, 3 yıl önce Kandil'e yazdığı mektupla ortaya çıktı. Mektupta kuzeninin akıbetinin açıklanmasını isteyen Bozkurt'a Kandil'deki örgüt yönetimi, hafta başında aileye mektup gönderdi. Mektupta Bozkurt için, "İhanet sürecinde en önde mücadele eden bir arkadaştı. Dış ve iç ihanet sürecinin yaşandığı dönemde şehit düşmüştür. Bu açıdan arkadaşın şehadeti bize ağır geldi. Onun direnişçi ve baş eğmez kişiliğini mücadelemizde örnek alacağız" dedi. Aileye, Bozkurt'un örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan ile çekilmiş fotoğraflarını yolladı.

58ae5b2dc03c0e03383fc88c.jpeg

İstihbarat birimlerince infaz edildiği bilinen Bozkurt'la ilgili bu ifadeler ise örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Diğer taraftan infaz kararının Cemil Bayık'ın başkanlığında ve Murat Karayılan, Duran Kalkan, Ali Haytar Kaytan gibi üst yönetimince alındığı tespit edildi.

Sabah
129
-
Yankesici ''selfie''ye yakalandı !Yankesici ''selfie''ye yakalandı !
10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar
Şoke eden 'yasak aşk' iddiasıŞoke eden 'yasak aşk' iddiası
Genelkurmay Başkanı Org. Akar’a suçlamaGenelkurmay Başkanı Org. Akar’a suçlama
Bir döneme damga vuran sanatçı şimdi ekmeğe muhtaç...Bir döneme damga vuran sanatçı şimdi ekmeğe muhtaç...
Fehmi Koru'dan şaşırtan referandum yazısıFehmi Koru'dan şaşırtan referandum yazısı
Star yazarından yeni darbe iddiasıStar yazarından yeni darbe iddiası
Eşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştıEşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştı
Ünlü mankenden şoke eden taciz iddiasıÜnlü mankenden şoke eden taciz iddiası
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS