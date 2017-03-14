PKK Kandil'den kaçıyor !

Kandil'in Türk savaş uçakları tarafından hedef alınması üzerine PKK'nın buradaki kamplarını Mahmur'a taşıdığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin PKK'ya yönelik olarak başlattığı süpürme harekatı sonrası Kandil'de barınamayan terör örgütü üyelerinin Kandil'i terk etmeye başladığı kaydedildi.

Türk uçaklarının hedefinden uzak bir noktada uzun süredir yeni kamp arayışı içinde olan terör örgütü Mahmur yakınlarındaki Kereçux dağına yerleştiği bildirildi. Burada yeni eğitim kampları kurduğu belirlenen PKK'nın Türk jetlerinden büyük hasar gören eğitim kamplarını da bir yıldır buraya kaydırdığı bildirildi.

Erbil ve Kerkük arasında yer alan Mahmur'un DEAŞ tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgeden çekilen PKK'nın DEAŞ'ın buralardan sürülmesiyle yeniden bölgeye döndüğü kaydedildi.

Kuzey Irak bölgesel yönetimine bağlı Musul yakınlarındaki Erbil'e yüz kilometre mesafede bulunan ve 1994 yılında güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylerden gelen Kürt ailelerin yerleştiği Mahmur 1998 yılında BM'ye bağlı bir kamp haline geldi. Türkiye, daha önce de Mahmur'un PKK'nın silahlarını sakladığı ve örgüte eleman temin ettiği bir yerleşim bölgesi olduğunu ileri sürerek bu kampın kapatılmasını istemişti.

Irak'ın kuzeybatısındaki Dicle ile Fırat arasındaki El Cezire bölgesinde yer alan Sincar'da ise İran'dan gelen PKK (PEJAK) militanlarına eğitim verildiği kaydedildi.