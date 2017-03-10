PKK katliam yapmıştı, bugün yemin ettiler

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde köy korucuları yemin ederek göreve başladı. Yemin törenine katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, terör örgütlerine sert mesajlar gönderdi. Vali Azizoğlu," Herkes çok açık ve net bilsin ki her kim devlete el kaldırırsa o eli kıracağız" dedi.

Beraberinde Kaymakam Sadrettin Doğan, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çelik ve daire müdürleri ile birlikte Yavi Mahallesine giden Vali Seyfettin Azizoğlu göreve yeni başlayan 20 korucunun yemin törenine katıldı. Yemin eden korucular Yavi, Bardakçı ve Değirmenli kırsalında görev yapacak. Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dadaşlar diyarının kahramanları, Yavi sadece bizim değil bütün Türk milletinin kalbinde farklı bir yeri olan büyük bir hüznün yaşandığı ve asla unutulmadığı bir yerdir.1993 yılında buraya gelen eşkıyalar Yavi'yi kana boyadı. O gün Yavinin kadını, erkeği, genci yaşlısı devletten silah istedi ve "Biz bundan sonra bölgemizi kendimiz koruyacağız" dediler. O günden bu yana Yavi'nin kahramanları bu yöreyi koruyor. Bugün burada kahramanlarımızın bir kısmına devletimiz güvenlik korucusu ünvanıyla silahlarını teslim etti. Bu kahramanlar, 1993 yılından bu yana kahramanlıklarına nasıl devam ettiyse bugünden sonra da devam edeceklerine adım gibi eminim. Bugüne kadar eşkıya ile amansız bir şekilde mücadele eden kahraman korucularımızı tebrik ediyor, eşkıya ile mücadelede şehit olan bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

Konuşmasının sonunda terör örgütlerine sert mesajlar gönderen Vali Azizoğlu, "Şunu herkes çok açık ve net bilsin ki her kim devlete el kaldırırsa Erzurum'un valisi olarak buradan söylüyorum o eli kıracağız. Bütün millet iyi bilsin ki 2017 yılı eşkıyanın bu topraklar üzerinden yok edildiği yıl olacaktır. Bundan sonra bu topraklarda kimse devlete karşı bırakın el kaldırmayı parmak bile kıpırdatamayacak. Bu ülke ve millet çok çekti." diye konuştu.

Vali Azizoğlu ve beraberindekiler daha sonra 25 Ekim 1993'te bölücü terör örgütü PKK'nın en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiği mahallede yaşamını yitiren 5'i çocuk 32 kişinin anısına yapılan şehitliği ziyaret ederek dua etti.