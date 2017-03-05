PKK operasyonunda 800 bin TL ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince İpekyolu, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde icra edilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat, 800 bin TL nakit para ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsal alanında 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve bu silaha ait 5 adet şarjör ile 128 adet fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 adet jeneratör, 3 adet dolu mutfak tüpü, 1 adet dolu küçük tüp, muhtelif mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Silah ve mühimmat dışındaki malzemenin olay yerinde imha edildiği ifade edilen açıklamada, "Çaldıran ilçesi Evciler Mahallesi'nde ise bölücü terör örgütüne maddi ve lojistik destek sağlamak amacıyla para, silah ve mühimmat temin ederek bölge kırsalındaki örgüt mensuplarına verdiği belirlenen bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 60 adet fişek, 800 bin TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi'nde yapılan aramada Zagros makineli silahına ait bir namlu ele geçirilmiştir" denildi.