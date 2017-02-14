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PKK OPERASYONUNDA SIRRI SAKIK'IN YEĞENİNE GÖZALTI

PKK operasyonunda Sırrı Sakık'ın yeğenine gözaltı

Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da PKK'ya yönelik operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya, Mamak ve Sincan ilçeleri ile Muş, Van ve Ağrı'da 28 adrese düzenlenen operasyonlarda bir tabanca ve 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında HDP'li Sırrı Sakık'ın yeğeni olduğu öğrenilenen V.S. de Muş'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü adına sosyal medyada propaganda çalışması yürüttükleri öğrenildi.

AA
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