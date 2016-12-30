PKK, Şengal'den çekiliyor

PKK'nın Kandil'deki sözde liderlerinden Murat Karayılan, Erbil ile görüşmelerinin tamamlanması sonrası Şengal'den çekileceklerini söyledi.

"BİZ ZATEN KENDİLERİNE ÇEKİLECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"

Murat Karayılan Sterk TV'ye yaptığı açıklamada Başbakan Neçirvan Barzani'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte HPG olarak güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söylemişiz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum." dedi.



Karayılan, Başbakan Barzani'nin sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Neçirvan'ın neden böyle bir üslupla konuştuğunu bilemiyorum. Ya son süreçteki tartışma, görüşme ve gelişmelerden haberdar değildir ya da tüm bunlardan haberi olmasına rağmen bu durumu bozmak istiyordur. Bu iki ihtimalden hangisi bu konuşmayı yapmasına neden olmuşsa, bu durumu izah etmesi gereken kişi kendisidir.

"ŞİDDET KULLANIRIZ NE DEMEK?"

Zaten böylesi bir açıklamaya hiç ihtiyaç yoktu. Bir de hiçbir Kürt siyasetçinin ağzına almayacağı kelimeleri kullanması bir talihsizliktir. "Şiddet kullanırız" ne demek? Birakuji, yani kardeş kavgası demektir. Yani şimdi kardeş kavgasını mı geliştirmek istiyor?

İçinde bulunduğumuz yüzyılda sorunları bu şeklide çözmeyi mi düşünüyor? Bu mesajı kime dönük veriyor? Bilinmeli ki tehditle kimse sonuca ulaşamaz. Tarihte bunun birçok örneği de vardır; PKKtehditlerle geri adım atacak bir hareket değildir. Belirttiğim gibi insan bu duruma anlam veremiyor."



BARZANİ "GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ" DEMİŞTİ

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nin Şengal'den çıkması gerektiğini söyleyerek, "Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız." demişti.



Başbakan Neçirvan Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen "Bağımsızlık Sonrası Kürdistan Konferansı"nın ardından Al-Monitor'e verdiği röportajda, PKK'nin Şengal bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayarak, "PKK'nin Şengal'deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal'in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nin oradaki varlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

VEYSİ KAYNAK, "BARZANİ BAŞARILI OLAMAZSA TSK GEREĞİNİ YAPAR" DEMİŞTİ

Öte yandan PKK'nın Şengal'deki varlığına yönelik hükümetten de sert eleştiriler gelmişti. Konuyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Eğer Barzani, PKK'yı Şengal'den çıkarmakta başarılı olamazsa TSK gereğini yapar." demişti.

"İKİNCİ KANDİL OLMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye'nin Sincar konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, "Sincar'ın ikinci Kandil olmasına asla izin vermeyiz. Bu yönde bir adım atılırsa Türkiye gerekli tedbirleri alır, gerekli adımları atar." demişti.