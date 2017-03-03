PKK şimdi de buna başladı: Kapıları tek tek çalıp, zorla...

Rakka'ya harekât için Donald Trump'ın kararı beklenirken, ABD'nin Münbiç'te PKK'nın yanında pozisyon alma durumunda bile operasyon gerçekleştirilecek. Sürece dair kritik tarih ise 10 Mart.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için 10 Mart'ta Moskova'ya gidiyor. Burada Rusya Devlet Başkanı Putin'le biraraya gelecek Erdoğan, hem Münbiç hem de Suriye'nin geleceğine dair önemli kararlar alacak. PKK işgalindeki bölgeye yönelik kapsamlı operasyonun, 10 Mart'taki Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra başlaması bekleniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; bölgedeki tüm taraflara Münbiç kararlılığını ileten Ankara, Pentagon'un faaliyetlerini de yakından takip ediyor. ABD'lilerle yapılan son görüşmelerde, Münbiç ve çevresindeki ABD askerlerinin varlığından duyulan rahatsızlık muhataplarına iletildi. Suriye PKK'sına yönelik kapsamlı operasyonun başlamasından 48 saat önce ABD askerleri, 'bölgeyi terk etmeleri' yönünde uyarılacak. Güvenlik güçlerine gelen bilgilere göre Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde 91 ABD'li bulunuyor. Bölgedeki istihbarat personelinin ise en fazla 20 kişi olduğu düşünülüyor. Diğer ABD askerlerinin ise büyük ölçüde Kobani-Kamışlı hattında olduğu biliniyor.

ESAD'I TAMPON YAPTILAR

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın önünü kesmek için devreye rejim güçlerini sokan PKK/PYD, Münbiç'in batısındaki 40'ın üzerinde köyü Esed'e bağlı 'sınır koruma birlikleri'ne teslim etti. Böylelikle üzerlerine doğru gelen TSK-ÖSO ittifakına karşı tampon bölge oluşturmaya çalışan PYD, bu taktik hamleyle Esed'in arkasında korunmaya çalışıyor.

MİLİTAN TOPLUYORLAR

Türkiye'nin operasyonunu kaçınılmaz gören PKK, bir yandan Kandil ve Şengal'den takviye güçlerini bölgeye taşırken, bir yandan halkı 'zorla' kendi tarafına çağırıyor. İşgal altında tuttuğu yerlerde 18-35 yaş aralığındaki Suriyelileri tehdit ve baskıyla 'akademi' adı altında eğitim merkezlerine getiren PKK, burada eğittiği militanları Münbiç'te ÖSO'ya karşı cepheye sürecek. PKK Afrin'de de büyük bir hazırlığa girişti. ABD'li askerlerce yürütülen eğitim programından mezun olan onlarca terörist, 'Özel Kuvvetler' adı altında oluşturulan gruba dahil oldu. Bu teröristlerin ABD menşeli kıyafetler ve M-16 silahlar kullandığı da gözlendi.