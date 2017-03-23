PKK şimdi yandı; onlar da silahlanıyor !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) uzun yıllardır havadan keşif ve gözetlemesinin en önemli silahı olan İnsanlı Keşif Uçağı da (İKU) silahlanıyor. TSK'nın emrindeki İKU'lar, havadan 50 kilometre uzaklıktaki her türlü terörist faliyeti tespit ederek, keşif ve gözetleme yapabiliyor. Aynı zamanda herhangi bir bölgenin güvenliğini de havadan sağlayabiliyor. Arazide kara birliklerinin bir operasyon sırasında İKU'dan gelen canlı görüntülere göre hareket etmelerini sağlıyor. Böylelikle operasyonel başarıyı önemli oranda arttırıyor.



MAYINLARI BULACAK

İKU'lar Nisan ayından itibaren silahlı atışlarına başlayacak. Bir yandan da yeni radar ve kamera sistemiyle keşif kabiliyeti güçlendirilecek. İKU sistemi, yeni takılacak sentetik açıklık radarı, kameraların tespit yapamadığı kötü hava şartlarında, bulutun altındaki teröristleri ve hareketli hedefleri 50 kilometreden tespit edecek. Üzerine takılan Hiperspektral Kamera da, sentetik açıklık radarı ile beraber kullanılarak yerin altına gömülü el yapımı patlayıcıları ve mayınları bulacak. Teröristlerin üzerindeki elbiseleri, kullandıkları çadırın bezinin özelliklerini kilometrelerce yukarıdan tespit edecek.

AYAK İZİNDEN İZ SÜRÜLEBİLİR

Topraktaki farklı ışımaları tespit ederek teröristleri, ayak izlerinden dahi inlerine kadar takip edecek. Teröristlerin spektral izinden (güneş veya ay ışığına karşı verdiği tepki) takip ve tespit edebilecek. Radar ve görüntüleme sistemleriyle ayrıca, ormanın altı, çatının altı, toprak ve dam altındaki teröristleri de bulabilecek. Bu tespitlerin ardından üzerinde taşıdığı mühimmat ile terörist hedefi imha edecek. Silahlı İKU, teröriste gizlenecek in bırakmayacak.



TSK'NIN GÜCÜNE GÜÇ KATTI

İnsanlı ve insansız hava araçlarıyla havadan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde önemli kabiliyetler kazanan TSK, bu araçların silahlandırmasıyla birlikte teröriste göz açtırmayan operatif başarılara imza atıyor. Son olarak Bayraktar İnsansız Hava Araçlarının silahlandırılmış sistemi, terörle mücadele faaliyetlerinde önemli katkı sağladı. İnsanlı Keşif Uçakları'nın da silahlanmasıyla birlikte TSK'nın gücü ve caydırıcılığı daha da artacak.



HALEP İZLENECEK

İKU'nun kullanacağı teknolojik istihbarat sensörlerinin başka hiçbir ülkede bulunmadığı belirtiliyor. İnsanlı Hava Aracı, üzerine entegre edilecek devasa kamera ile önemli imkan ve kabiliyetler kazanacak. 70 kilometreden zırhlı araç, 40 kilometreden insan görülebilecek. Böylelikle İKU'lar Suriye sınır hattından Halep'i izleyebilecek kabiliyete ulaşacak. Halen Suriye operasyonlarındaki top ve füzenin yanı sıra her türlü güdümlü atışlar İKU'nun tanzimi ve keşifleri ile yapılıyor. Tanklar da yine İKU'dan gelen görüntülere göre hareket ediyor. Silahlı İKU'larla artık operasyonlarda hedef imhası da gerçekleştirilebilecek.