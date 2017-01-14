PKK, Sincar’da 9 yeni üs kurdu

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat ve Bölgesel Kürt Yönetimi'nin merkezi Erbil'de yaptığı temaslardan çıkan en önemli mesajlardan biri Sincar bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın varlığına ilişkindi. Irak'ın kuzeyinde, Suriye sınırına yakın bir bölgede yer alan Sincar, Ağustos 2014'te dinci terör örgütü IŞİD'in kontrolüne geçti. Kasım 2015'te ise PKK ile peşmergenin ortak saldırısıyla dinci teröristler bölgeden uzaklaştırıldı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre bunun ardından PKK kasabada varlığını güçlendirmeye başladı. Hem ABD, hem Bağdat hem de Erbil, resmi açıklamalarında PKK'nın bu bölgeden temizlenmesi gerektiğini söyledi. Hatta son olarak Yıldırım'ın geçen haftaki Irak ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Ancak verilen sözlere rağmen bölücü terör örgütü, Sincar bölgesini takviyeye başladı. Bu amaçla Suriye'den ve Kandil'den teröristler bölgeye gönderildi.

ABD'DE AĞIRLADILAR

Örgüt, bölgede kurduğu 9 terör üssünde militanlara eğitim vermeye başladı. IŞİD tehdidini kullanarak Ezidi gençleri de silahlandırdı. Suriye'deki militanlarını, isim oyunu yapıp “Suriye Demokratik Güçleri” olarak adlandıran PKK, burada da aynı yöntemi uyguluyor. “Şengal Savunma Birlikleri-YBŞ” adını kullanan PKK'lıların sayısının 500-1000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Kampları yöneten Haydar Şeşo adlı teröristin de Kandil'den bölgeye gönderildiği ve ABD ile üst düzey ilişkiler kurduğu belirtiliyor.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, Şeşo'nun ABD Özel Kuvvetleri komutanları ve istihbarat birimleri ile sık sık görüştüğünü öne sürdü. Yavuzaslan, Şeşo'nun Temmuz 2015'te de ABD'de özel davetli olarak ağırlandığını, Kongre üyelerinin yanı sıra CIA, Pentagon ve Dışişleri yetkilileriyle görüştürüldüğünü söyledi.

BAĞDAT YÖNETİMİ ENGELLEMEK BİR YANA PARA BİLE GÖNDERİYOR

“Şengal Direniş Birlikleri” adı altında eğitim verilen 2 bin 600 Ezidi'ye her ay 450 dolar, 311 PKK'lıya ise 810 dolar ödendiği öne sürüldü. Bu para, Bağdat yönetiminin IŞİD'le savaşan Şii milis gücü Haşdi Şabi için ayırdığı kaynaktan tahsis ediliyor.