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PKK, SİNCAR'DA TÜNZEL KAZIYOR !

PKK, Sincar'da tünzel kazıyor !

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da PKK'nın tüneller kazmaya başladığı bildirildi.

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Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar İlçe Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını güçlendirip, DEAŞ gibi tüneller kazmaya başladığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın bölgeden çekilmeyeceğine dönük sinyaller verdiğini aktaran Halil, AA muhabirine "PKK militanları son dönemlerde Şengal'deki (Sincar) kamplarını genişletip güçlendirmeye başladı. Bu gelişme de örgütün öyle kolay bir şekilde bölgeden çekilmeyeceğine işaret ediyor." dedi.

PKK'nın Sincar Dağı'ndaki faaliyetlerine dair Halil şunları söyledi:

"PKK, Şengal Dağı başta olmak üzere elinde tuttuğu bazı bölgelerde tüneller kazmaya başladı. DEAŞ teröristleri gibi tünel kazıp, olası bir hava saldırısından kendilerini korumayı amaçlıyorlar. Şengal Dağı ve ilçesinde tünel kazılması endişe verici. Örgüt tehlikeli planlar peşinde."

"ABD, PKK'ya baskı uygulama sözü verdi"

ABD'li yetkililerle PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin yaptıkları görüşmenin sonuçlarına da değinen Halil, "ABD, PKK'nın Şengal'den çekilmesi için örgüte baskı uygulayacağı sözünü Ezidilere verdi. Bize destek verdiklerini, PKK'nın Şengal'de işinin olmadığını söylediler. Ancak şimdiye kadar herhangi bir adım atılmadığı gibi PKK militan sayısı da her geçen gün artıyor." dedi.

Örgütün Sincar'da varlık göstermeye devam etmesi halinde, ilçenin yeniden inşası ve sığınmacıların evlerine dönmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Halil, "Maalesef Şengal'deki sivillerin kaçırılması ve alıkonulması vakası her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun yanında PKK tarafından desteklenen ve ne oldukları bilinmeyen bazı silahlı gruplar ilçeye sızmış durumda. Örgütün bölgedeki varlığı söz konusu olduğu sürece, Ezidilerin evlerine geri dönmesi gündeme gelemez." diye konuştu.

Sincar'ın ve Ezidilerin PKK'dan kurtarılması gerektiğini dile getiren Halil, uluslararası toplumu ve dost ülkeleri bu konuda sorumlu davranmaya çağırdı.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Sincar ilçesi ve dağında mahsur kalan Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

AA
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