''PKK Sincar'dan çekilecek''

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, hükümete yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Rudaw Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "PKK'nın Sincar'dan çekilmesine ilişkin örgütten olumlu yanıt aldık. Sadece çekilme mekanizmasını konuşmak kaldı." dedi. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Peter Cook, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin PKK’ya Sincar bölgesini terk etmesi çağrısını desteklediklerini ve PKK’nın oradaki varlığının kaygı verici olduğunu söyledi.

Musul'un Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo, birkaç gün önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceğini, PKK'lı teröristlerin şimdiden hazırlık yapmaya başladığını belirtmişti.

Derbo, Sincar'dan, sadece Kandil'den gelen PKK'lılar ile Suriye'den gelen YPG'lilerin çekileceğini ifade ederek, "Hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sincar ile ilgili, "Bölücü terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Yezidileri de bahane olarak kullanarak kendine konum elde etmeye çalışıyor. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK'nın Irak'ta yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Uluslararası haklarımızı kullanacağız, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale edeceğiz." diye konuşmuştu.

ABD'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Peter Cook, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin PKK’ya Sincar bölgesini terk etmesi çağrısını desteklediklerini ve PKK’nın oradaki varlığının kaygı verici olduğunu söyledi.



Cook günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesinden çıkmasını istemelerine yönelik bir soru üzerine Cook, “Başbakan İbadi’nin bu konuda söylediklerini destekliyoruz ve bu konu bizim için kaygı verici olmaya devam ediyor” dedi.

PKK’nın ABD’nin terör listesinde olduğunu hatırlatan Cook, şöyle devam etti:

“Irak egemen bir hükümettir. Başbakan İbadi de o devlet adına konuşuyor, dolayısıyla söylemesi gereken her şeyi destekliyoruz."

İDLİB YAKINLARINDA HAVA SALDIRILARI

Cook, ABD’nin bu hafta içerisinde Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini belirterek 20 civarında El-Kaide bağlantılı olduğu iddiaedilen savaşçının öldürüldüğünü değerlendirdiklerini aktardı.

Sözcü, Amerikan uçaklarının Sarmada civarında El-Kaide’ye ait olduğu iddia edilen bir kamptan ayrılan iki aracı hedef aldığını ve bu saldırı sonucunda beş El-Kaide militanının öldürüldüğünü söyledi.

Salı günü ise kampın kendisini hedef aldıklarını kaydeden Cook, burada 15 kişinin öldürüldüğünü, birçok aracın ve bir binanın kullanılamaz hale getirdildiğini söyledi.