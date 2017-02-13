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PKK YÖNETİCİSİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

PKK yöneticisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma çalışan terör örgütü PKK yöneticisi Yunanistan sınırında yakalandı.

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Edirne'de, terör örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken Yunanistan sınırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriyeleri sırasında şüphelendiği 3 otomobili Meriç ilçesinde durdurdu.

Otomobillerde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Jandarma karakolunda ifadesi sırasında kendisini Suriyeli "Ahmet Selim" olarak tanıtan kişiden şüphelenen jandarma ekipleri, üst aramasında göndericisi Bayram Altun olan posta gönderisi buldu.

Yapılan parmak izi eşleştirmesinde kimliğini gizleyen kişinin terör örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen Altun olduğu tespit edildi.

Altun'un Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme", "Dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etme", "Cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma" suçlarından sanık olarak yargılandığı, adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA
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