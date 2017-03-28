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PKK'DA BÜYÜK ÇATLAK

PKK'da büyük çatlak

Irak'ta terör örgütü PKK saflarında savaşan TİKKO, ABD askerleri YPG rozeti takınca terör ittifakından ayrıldı.

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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'a karşı ABD ile müttefiklik yapması, örgüt içerisinde bölünmelere neden oldu. TİKKO, "Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nden (HBDH) ayrılma kararı aldığını açıkladı. PKK da karara misilleme olarak TİKKO'nun Avrupa'da bulunan kadrolarına yönelik suikast kararı aldı.

HBDH da ikiye bölündü

Ayrılığın ardında eski kadrolardan ve birçoğu karar verici konumundaki militanlardan oluşan "Partizan" grubu ve gençlik kesimi ile kırsaldaki silahlı şahıslardan oluşan "Hizipçiler" adlı iki ayrı grup ortaya çıktı. HBDH yanlısı Hizipçiler, 2017 Nisan ayında yapılacak referandum için "Hayır" kampanyası başlatarak, Hakların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenleri içerisinde yer alacağını açıkladı. HBDH'den ayrılma kararı alan Partizan grubu ise örgüt adına açıklamayı yalanlayarak boykot kararı aldı. Yaşananlar örgütü bölünme sürecine girmesine neden oldu.

İHA
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