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PKK'DAN ''HAYIR'' AÇIKLAMASI !

PKK'dan ''Hayır'' açıklaması !

Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan Cemil Bayık, referandum hakkında açıklama yaptı.

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Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, halk oylamasında karşıt görüşte durulması ve "Hayır" oyu verilmesine yönelik tehditlerde bulundu

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, halk  oylamasında karşıt görüşte durulması ve "Hayır" oyu verilmesi yönünde tehditlerde  bulundu.

Bölücü terör örgütü PKK, halk oylaması öncesinde özellikle Doğu ve  Güneydoğu'daki seçmenlerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bununla ilgili  örgütün elebaşlarından Bayık'ın söylemlerinin bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Seçmenleri "Hayır" oyu kullanmaları yönünde tehdit eden Bayık, sandık  başına gitmeme eğiliminde olan Kürt seçmenlere de hakaret etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçen sene halkın can ve mal  güvenliğinin tesisine yönelik bölücü terör örgütüne karşı yapılan terör  operasyonlarını, "Kürt halkına yönelik operasyonlarmış" gibi yansıtmaya çalışan  terörist Bayık, örgüt mensuplarına, halk oylamasında "Evet" çıkmasının PKK'nın  sonu olacağı mesajını da verdi.

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