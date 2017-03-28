PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı

Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında yaklaşık 1,5 yıl kaldıktan sonra kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 16 yaşındaki PKK'lı, örgütte yaşadığı ahlak dışı uygulamaları anlattı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız şekilde teslim olan terörist, açıklamasında, 2015 yılının eylül ayında terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi.

Örgüte katıldıktan sonra silah eğitimi alarak Irak'ın kuzeyine geçtiğini belirten PKK'lı terörist, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyinde hem tanık olduğum hem de duyduğum bazı olaylar var. Irak'tayken Avaşin'e bağlı bir yerde 7 kişi arazide uyuyorduk. Arazide o esnada yağmur yağıyordu. Beş kişi çadıra gittiler. Dört erkek bir bayandı. Biz iki kişi dışarıda kaldık. Sabahleyin uyandığımızda gidip onları da uyandırmak istedik. Onları uyandırdığımız esnada o dört erkeği dışarı çekip bayanı da uyandırmak istedik. Fakat gittiğimizde bayan yarı çıplaktı. Daha sonra bunu oradaki sorumluya da bildirdim. Fakat vurdumduymazlıktan geldi. Geçiştirir gibi yaptı. Daha sonra dışarıdan gelen bir bayana bunu söyleyince orada da bir geçiştirme durumu yaşandı."

"Ahlaki boyutta olmayan yaklaşımlar gördüm"

Burada yaşadıklarının ardından önce Avaşin'e sonra da Zap bölgesine gittiğine değinen terörist, şöyle devam etti:

"Zap bölgesinde yaşadığım bir durum vardı. Ahlaki boyutta bana karşı yapılan bir tecavüz olayı vardı. Bunu yönetime bildirdim. Fakat yönetim 2-3 hafta geçtikten sonra hiç bir cevap vermedi. Daha sonra zaten eyalet yönetimine bir rapor yazarak bunu bildirmek istedim fakat bu raporu yazdıktan sonra okuduklarını öğrendim ve bir tavır sahibi olduklarını gördüm. Bunu gördükten sonra firara kalkışarak başkalarının yanına gittim. Daha sonra açık soruşturmaya alındım. Açık soruşturmada ajanlıkla suçlandım. Ortaya attığım iddiayı iftira olarak ele aldılar. Bir baskı vardı açık soruşturma esnasında tabi ben bunu mecburi olarak kabul etme gibi bir durum yaşadım. Daha sonra zaten zindana atıldım. Zindan esnasında bir çok ahlaki boyutta olmayan yaklaşımlar gördüm. Yani yemeğin içine deterjan katma, tuvaletlerini dışarıda değil kendi yattıkları yerde yapmalar, doktorun gelmemesi, bu ve benzeri bir çok şey yaşadım."

Terörist, yaşadıklarının üzerinde olumsuz etki yaptığını ve kaçmaya karar verdiğini bildirdi.

"Ailelerine kavuşmak için teslim olsunlar"

Haklı olduğu konularda kendisinin haksız gösterildiğini vurgulayan terörist, "Zindandan dışarıya çıktığım esnada tekrar beni aynı yere göndermek istediler. Bu olayın yaşandığı yere. Gitmeyince tekrar beni tutukladılar. Yine aynı zindana koydular. Zindandan çıktıktan sonra bu işin peşini bırakmadım. Bu işin peşini bırakmayınca da zaten kimse uğraşmıyordu. Bu yüzden dayanamayacak hale geldim. Kaçma gereği duydum." dedi.

Terör örgütüne bulaşmış kişilere de tavsiyelerde bulunan terörist, şunları kaydetti:

"Örgüte katıldığım için pişmanlığımı belirtebilirim. Örgüt içerisinde yer alan arkadaşlarımın da kaçacağını biliyorum. Tavsiyemdir. Orada ne kadar farklı bir yansıtma olsa da Türk askerlerinin bizi öldüreceğini söyleseler de bunların dışında burada bir merhamet söz konusuydu. Bana yapılan bir sahiplik söz konusuydu. Yani gerçekten ailesine, vatanına kavuşmak isteyen varsa onlara da tavsiyemdir gelip teslim olsunlar."