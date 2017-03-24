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PKK'DAN KÜSTAH TEHDİT: ''ŞEREFSİZ KÜRTLER''

PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''

PKK elebaşlarından olan Cemil Bayık referandum hakkında Kürtlere tehditler savurdu.

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PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın dün referandumda 'Hayır' oyu verilmesi yönünde tehditler savurduğu ortaya çıkmıştı. Bayık'ın konuşmasının tamamı ise bugün ortaya çıkarken terörist ele başının 'evet' diyen Kürt vatandaşlara 'şerefsiz Kürtler' demesi ise dikkat çekti...

Bölücü terör örgütü PKK, halk oylaması öncesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenlerin üzerinde baskı kurmaya çalışırken bununla ilgili örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın söylemlerinin bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Seçmenleri "Hayır" oyu kullanmaları yönünde tehdit eden Bayık, sandık başına gitmeme eğiliminde olan Kürt seçmenlere de hakaret etti.

EVET ÇIKMASI PKK'NIN SONU OLUR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçen sene halkın can ve mal güvenliğinin tesisine yönelik bölücü terör örgütüne karşı yapılan terör operasyonlarını, "Kürt halkına yönelik operasyonlarmış" gibi yansıtmaya çalışan terörist Bayık; örgüt mensuplarına, halk oylamasında "Evet" çıkmasının PKK'nın sonu olacağı mesajını da verdi.

Bayık'ın videoda; "MİT/AK Parti ilişkili bazı şerefsiz Kürtler yeni oyunlar peşindeler." dediği duyuluyor.

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