PKK'lı 5 terörist teslim oldu

PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen 3'ü 18 yaşından küçük 5 terörist, örgütten kaçarak Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 5 Şubat'ta Habur'da teslim olan 3'ü 18 yaşından küçük 5 teröristten 17 yaşındaki Diyarbakır doğumlu M.E.A'nın, Kasım 2015'ten beri örgütün çeşitli kamplarında faaliyet gösterdiği ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan terör nitelikli kayıp kişi olarak arandığı tespit edildi.

17 yaşındaki Diyarbakır doğumlu G.K'nin, Şubat 2015'te, 15 yaşındaki Mardin doğumlu E.Ö'nün Kasım 2015'te örgüte katıldığı ve kamplarda eğitim aldığı belirlendi.