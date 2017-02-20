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PKK'LI HAİNLER HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDI

PKK'lı hainler havai fişekle saldırdı

Diyarbakır'da yol kapatan PKK'lı grup, zırhlı polis araçlarına havai fişekle saldırdı.

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde yüzleri maskeli PKK taraftarı bir grup, dün gece yol kesip bölgede devriye görevi yürüten zırhlı polis araçlarına havai fişekli saldırı düzenledi. Polisin gaz bombalarıyla karşılık verdiği göstericiler, daha sonra ara sokaklara kaçtı.

Merkez Bağlar İlçesi'nde uzun aradan sonra ilk kez yasa dışı bir gösteri ve yol kapatma girişimi oldu. Hatboyu Caddesi'nde dün gece toplanan ve yüzleri maskeli PKK taraftarı bir grup yolu kapattı. Buradan geçen zırhlı polis araçlarını hedef alan göstericiler, daha sonra yanlarında bulunan havai fişekleriyle polise saldırdı. Polisin gaz bombalarıyla karşılık verdiği olayda yol kesen grup, daha sonra ara sokaklara kaçtı. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak bu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

DHA
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