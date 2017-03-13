PKK'lı hainlere kimlik mi verdiler ?

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Cerablus ve El Bab'ı terör örgütü DEAŞ'tan temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rotasını Münbiç'e çevirmesi Esed rejimi, İran, ABD ve Rusya'yı korkuttu. Münbiç'e yapılmaya hazırlanılan operasyonla terör kuşağını sarsmaya hazırlanan Türkiye'ye karşı 4 ülke askeri yığmak yapıyor.

El Bab'ın tamamen alınmasının ardından harekatın yönünün Münbiç'e çevrileceğini anlayan terör örgütü PKK, Münbiç köylerini Esad rejimine terk etti. ABD zırhlıları, rejim ve Rus askerleri de, harekatın Münbiç'e ilerlememesi için TSK ile PKK arasında tampon bölge kurdu. Münbiç'e sevk edilen ABD'li askerler, PKK işgalindeki Haseke'de kurulan askeri üsten gönderiliyor. Özel kuvvetlere 500 ABD askerinin zırhlı araçlarıyla birlikte Münbiç'te olduğu belirtiliyor.

22 TÜRK ÜSSÜ

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla kurtarılan bölgelerde 22 askeri üs kurdu. Askeri kaynaklara göre bu sayı 25'e kadar çıkacak. Münbiç'teki PKK hedeflerine El-Bab'dan zaman zaman top atışları yaptığı bildirilirken Bab batısında Özgür Suriye Ordusu hatlarına saldıran PKK'lı teröristleri imha etmek için uçak ve havan topları da kullanılıyor.

200 RUS ASKERİ BÖLGEDE

Münbiç'i boş bırakmayan bir başka güç ise Rusya. Halep'in doğusundaki Kuveyris Havaalanı'nda askeri üs kuran Rus askerler, Esed rejiminin elindeki Tadif'ten geçerek Münbiç'e girdi. Münbiç içindeki Rus askeri varlığının yaklaşık 200 personelle sınırlı olduğu öğrenildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Biz silahlı terör örgütlerinin yanında size karşı yer almayız" dediğini söylemişti. Erdoğan, "

Ayrıca Müslüman Çeçen askerlerinden oluşan iki taburu Suriyelilerin yanında yeralmak üzere Suriye'ye gönderdiklerini de anlattılar" demişti.

YENİ MİLİSLER CEPHEYE

PKK'nın, Münbiç-El Bab arasındaki köyleri rejime terk edeceğini açıklamasının ardından iştahlanan İran da, çeşitli ülkelerden toplayarak Suriye'ye getirdiği bin militanını Münbiç'e taşıdı. Tamamen terör örgütü PKK güdümünde olan ancak dünyaya "Suriye Demokratik Güçleri" maskesiyle pazarlanan yapının kurduğu "Münbiç askeri meclisi" çatısı altında yaklaşık 3 bin militan bulunuyor.

PKK'LILARA ESAD MASKESİ

Suriye Demokratik Güçleri maskesiyle Münbiç'e gönderilen 3 bin PKK'lının bir kısmı zorla asker yapılan Suriyelilerden oluşuyor. Önemli bir kısmı ise Kobani, Tel Abyad gibi bölgelerde sıcak çatışma tecrübesi kazandı. Geçtiğimiz günlerde Özgür Suriye Ordusu ile PKK arasında çıkan çatışmada öldürülen bir kadın militanın Kandil kadrosundan olduğu belirlendi. Öte yandan PKK'lıların bir kısmına Suriye vatandaşlık kartı ile Suriye ordu kimliği verilmeye başlandığı bildirildi. PKK'lıların Münbiç'in batı köylerine Suriye rejim bayrağı astığı da görülüyor.

BU HALE GETİRDİLER

Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için başlatılan operasyon devam ederken, 5 gün önce DEAŞ'ten alman Tayaran Mahallesindeki Türkiye'nin Musul Başkonsolosluk yerleşkesinin görüntüleri yayımlandı.

Görüntülerde, yerleşkenin yerle bir olduğu ve ayakta bir yapının bile kalmadığı görüldü. Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 Televizyonu, 5 gün önce Irak Ordusu'nun Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için başlattığı operasyonda DEAŞ'tan geri aldığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğumun bulunduğu yerleşkesinin görüntüsünü yayımladı. Görüntülerde, Konsolosluk binasından geriye aylakta kalan bir yapı kalmadığı göze çarparken daha önce Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında yerleşkenin koruma duvarlarının da yerle bir edildiği görüldü. (Yeni Şafak)