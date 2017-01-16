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PKK'LI TERÖRİST KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI

PKK'lı terörist keşif yaparken yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü, valilik önünde eylem için keşif yapan PKK'lı teröristi yakaladı.

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Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, valilik önünde eylem için keşifyapan PKK’lı teröristi yakaladı.

Muş Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yapan bir şahıs takibe alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak teröristi suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristin Muş’ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiği tespit edildi. PKK/KCKadına keşif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanı A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
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