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PKK'LI TERÖRİSTLE ÇATIŞMA ÇIKTI !

PKK'lı teröristle çatışma çıktı !

Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayıp ateş açıp kaçmaya çalışan terörist öldürüldü.

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp ateş kaçarak kaçmaya çalışan 1 PKK'lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

Kocaköy İlçesi Gökçen- Gözebaşı köyleri arasında ek olarak kurulan yol kontrol noktasına bugün öğlen saatlerinde yaklaşan aracın sürücüsü "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Araçtan, takip eden jandarmaya ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 1 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-16 şarjörü, 30 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve 2 adet sırt çantası bulundu.

Olay bölgesinde çatışma sırasında yaralanan bir kişinin de şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

PKK'lı teröristle çatışma çıktı !

PKK'lı teröristle çatışma çıktı !

DHA
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