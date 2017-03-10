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PKK'LI TERÖRİSTLER BEKÇİNİN ARACINI PATLATTI

PKK'lı teröristler bekçinin aracını patlattı

Mardin Dargeçit'te bir bekçinin aracınını altına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde bekçilik yapan bir kişinin aracının altına teröristlerce yerleştiren bombanın patlatılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Pazaryolu üzerinde çarşı ve mahalle bekçisi M.D'ye (23) ait otomobilin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Bekçinin dayısı A.D. (44) araca bindiği sırada uzaktan kumandayla EYP'nin patlatılması sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan A.D. yapılan ilk müdahaleden ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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