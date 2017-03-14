PKK'lılar Sincar'ı da karıştırdı !

Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde bu sabah PKK'lıların düzenlendiği gösteri sırasında arbede çıktı. Arbede sırasında açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Bölgedeki PKK gerginliği ile ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Sincar’da bulunan PKK’lılara ilişkin, "Onların orada yeri yok" ifadesini kullandı.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin yayın organı Rudaw'a göre Peşmerge Birliği’nden Tuğgeneral Kadir Şeyh Memi, PKK,’nın Derik kentinden Hanesur'a gösteri düzenlemesi için çok sayıda sivili bölgeye getirdiğini belirtti.

Tuğgeneral , “Polisler, göstericileri plastik mermi ve biber gazıyla bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor” bilgisini paylaştı.

PKK'ye yakın kaynaklar ise, protesto gösterisinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

ABD’den PKK ve Sincar açıklaması: "PKK'nın orada yeri yok"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Sincar’da bulunan PKK’lılara ilişkin, “Onların orada yeri yok” dedi.

Mark Toner, yaptığı basın açıklamasında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak Hükümeti ile Musul’un batısı ve Sincar’da istikrarın sağlanması için diyalog halinde olduklarını belirtti.

Mark Toner, Roj Peşmerge Birliği (Rojava Peşmergeleri) ile PKK'ya bağlı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında yaşanan gerginliği yakından takip ettiklerini söyledi.

“Yaşanan gerginliğin son bulması için çalışıyoruz” diyen Mark Toner, sözlerine şöyle devam etti:

“Sincar’daki gerginliği daha önce de dile getirdik. Bölgede özellikle PKK ile yaşanan gerginlikleri çok iyi anlıyoruz. Biz o bölgede PKK'nın yeri olmadığına inanıyoruz. PKK bizim için terörist bir örgüt.”

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki gerginliğin son bulması için Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye'yle görüşme halinde oldukları söyledi.

3 MART'TAKİ ÇATIŞMADA 7 PKK'LI ÖLMÜŞTÜ

3 Mart’taki çatışmada PKK'lılar 7 üyelerinin öldüüğünü duyurmuştu. Çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Peşmerge komutanları ile PKK’lılar arasında yapılan görüşme sonrası 24 saatlik ateşkes ilan edilmişti.