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'PKK'NIN BİR BÖLÜMÜ HAŞDİ ŞABİ'DEN OLUŞUYOR'

'PKK'nın bir bölümü Haşdi Şabi'den oluşuyor'

KDP milletvekillerinden Şengali, "Haşdi Şabi içerisinde bulunan unsurlar PKK'yı destekliyor. Sincar'daki PKK'lıların bir bölümü de Haşdi Şabi'den oluşuyor." dedi.

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Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığını desteklediği ve Sincar'daki örgütün bir bölümünün bu milis yapıdan oluştuğu iddia ediliyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) milletvekili Macid Şengali, konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haşdi Şabi içerisinde bulunan unsurlar PKK'yı destekliyor. Sincar'daki PKK'lıların bir bölümü de Haşdi Şabi'den oluşuyor." dedi.

Şengali, söz konusu unsurların Sincar'da birtakım provokatif eylemlerde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunlar, halkı Peşmerge'ye karşı kışkırtıyor. Kurtulalı bir buçuk yıl olmasına rağmen yöre halkı Sincar'a geri dönemiyor." diye konuştu.

Şii milis gücün PKK'nın Irak topraklarında bulunmasını açıkça desteklediğini savunan Şengali, Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) PKK'nın ülke topraklarından çıkarılması için birleşmesi gerektiğini ifade etti. 

AA
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