PKK'nın bombacısına 5 kez ağırlaştırılmış müebbet

Hakkari'de 4 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Geçen yıl 24 Haziran'da merkeze bağlı Ceylanlı köyü Ganizark Tepe mevkisinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 askerin şehit olması ve bir askerin yaralanmasıyla ilgili davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, saldırıyı gerçekleştirdiğinin belirlenmesinin ardından 13 Ekim 2016'da İstanbul'da yakalanan PKK'lı terörist Emin Nevroz Korkmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın savunmasının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Korkmaz'a, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 33 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İddianameden

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Korkmaz'ın Çukurca'nın Hani Yaylası'nda düzenlenen sözde şenlik sırasında terör örgütüne katıldığı ve örgütün Irak'ın kuzeyindeki Gare kampında 6 ay boyunca bomba, silah, mayın, sabotaj ve ideoloji eğitimi aldığı kaydedildi.

İddianamede, ayrıca çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin ifadesinde de şüpheli Korkmaz'ın, örgütte mayın ve bomba eğitimi aldığını belirttikleri vurgulandı.

Eğitimin ardından terör örgütü tarafından görevlendirilen şüpheli Korkmaz'ın, saldırıdan bir gün önce 5 teröristle güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına mayın döşedikleri ve yaklaşık 800 metre uzaklıktan gözetleme yaptıkları aktarılan iddianamede, terörist grubun olayın ardından bölgeye gelen takviye güvenlik güçlerine de uzun namlulu silahla ateş açtıkları ve bir askeri yaraladıkları bildirildi.

İddianamede, şüpheli Korkmaz'ın, 4 askerin şehit edildiği, bir askerin yaralandığı terör saldırısına bizzat katıldığı, saldırıyı diğer teröristlerle bütünlük içinde müştereken işledikleri kaydedildi.

Hakkari'deki terör saldırısında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek ile uzman çavuşlar Ali Danıyar, Harun Koçak ve Kerim Örtücü şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.