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PKK'NIN ELEBAŞLARI ALAY KONUSU OLDU

PKK'nın elebaşları alay konusu oldu

Terör örgütü PKK'nın elebaşları ölüm korkusuyla Kandil'deki Nevruz kutlamalarına katılamayınca alay konusu oldu.

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Güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu'da yürüttüğü operasyonlarla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'nın üst yönetimini saran korku ve panik telsiz konuşmalarına yansıdı.

YÖNETİM KADROSU İNLERİNDEN ÇIKAMIYOR

PKK'nın elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın 'yakalanma ve öldürülme ' korkusuyla inlerinden çıkamadığı, Kandil'deki Nevruza katılamadıkları ortaya çıktı. İstihbarat birimleri, teröristlerin yaptığı kriptolu telsiz görüşmelerini çözümledi. Buna göre, terör ele başılarının "suikast ve yakalanma" korkusuyla inlerinden çıkamayarak nevruza katılmamaları örgüt mensupları arasında alay konusu oldu.

"KORKULARINDAN GÜNLERİ UNUTMUŞLARDIR"

İşte teröristlerin yaptığı telsiz görüşmeleri:

Serhat:"Kandil'in tüm bölgesi.. Cemal (Murat Karayılan), Cuma (Cemil Bayık), Abbas (Duran Kalkan ) bugünlerde geldiğini duyan var mı?

Rohani:"Heval doğrudur. Onlar ne zaman gelmiştir ki bugünlerde gelsinler"

Serhat:"Ben ciddi soruyorum sen merkez noktadasın onlardan bilgi var mıdır"

Rohani:"Onlardan bilgi yoktur Serhat"

Bagok:"Bunlar korkularından günleri unutmuşlardır" 2 dakika süren gülüşme ve zılgıt sesleri...

Sabah
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