PKK'nın Esad oyunu deşifre oldu

Terör örgütü PKK Münbiç'te de Türkiye'ye engel olmaya çabalıyor. Bölgede Esad askerleri var. Terörist güçler, Fırat'ın doğusuna çekiliyor. Ancak bu çekilme, Esad Rejimiyle anlaşmalı bir şekilde gerçekleşiyor.

SDG yapısı arkasına sığınan PKK/PYD/YPG güçleri, Münbiç'i boşaltıyor. YPG, Münbiç'i Rusya destekli Suriye rejimi güçlerine teslim etmek suretiyle çekiliyor. Rejimin olası ablukasına karşı bölgedeki sivil unsurlar ise, Cerablus'a kaçışlara başladı. El Bab'a uzanan Cerablus-Azez hattı Suriye'de TSK desteğiyle kurtarılarak sığınılabilecek tek güvenli bölge haline gelmiş durumda. Hama ve Humus'ta rejim ablukasından kaçanlar, Münbiç'i terk edenler, Halep'ten çıkarılarak İdlib'e yerleştirilmelerine karşın burada DEAŞ kalıntılarının saldırısıyla ezilen Suriyeliler de kaçmak için aynı güvenli bölgeye yöneliyor.



AMERİKA, RUSYA'YA BIRAKTI

Münbiç'i DEAŞ'tan temizlemek üzere Fırat Nehri'ni geçen, Amerika'nın Türkiye'ye verdiği söze rağmen Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfı altında ve türlü oyunlarla uzunca bir süre ısrarla bölgede kalan PKK/PYD/YPG güçleri, sonunda Fırat'ın doğusuna çekiliyor. Ancak bu çekilme, Esed Rejimiyle anlaşmalı bir şekilde gerçekleşiyor. Bölge yine yerel halka bırakılmadığı gibi buradan yeni bir göç dalgası kaçınılmaz görünüyor. PYD'nin Münbiç'i terketmesi için Rusya destekli Esed Rejimi'nin bölgeye gelmesinin beklenmesi ise “Amerika Münbiç'i Rusya'ya bıraktı” olarak algılanıyor. Rusya'nın Fırat'ın batısında Amerikan unsuru görmek istemediği biliniyordu. Dolayısıyla bir kez daha Suriye'de güç hesapları kazanırken bölgenin asli unsurları, sivil halkın güvenli bölge ihtiyacı görmezden gelindi.



Siviller Cerablus'a kaçıyor

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PYD/YPG unsurları, zaten çekileceklerdi ancak rejimin gelmesini beklediler. Kaynaklar bunu da, Münbiç'te ÖSO ile savaşmak için hiçbir hazırlık olmaması ve hayli rahat davranmalarına bağlıyor. Bölge kaynakları, “Aralarında anlaşma var. PYD başka yerdeki projeler için çekiliyor. Amerikan askeriyle birlikte gidecekler. ÖSO'nun önünü de rejimle kapatacaklar” diyor. PYD'nin aniden çekilerek bölgeyi tamamen rejime terketmesi ihtimaline karşı da Cerablus'a buradaki sivil vatandaşlardan bir göç akını başlamış durumda. Münbiç'in rejime bırakılmasıyla birlikte abluka altına alınacaklarını, rejim safında savaşmadıkları için suçlanarak hapislere atılacaklarını belki de öldürüleceklerini düşünen çok sayıda Münbiçli'nin ÖSO kontrolündeki bölgeye doğru kaçtıkları öğrenildi.