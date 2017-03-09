PKK'nın Ezidi oyunu !

Suriye sınır hattında 2014 yılında DAEŞ’in saldırıları sonucu Şengal dağlarına kaçmak zorunda kalan Ezidiler, terör örgütü PKK’nın kanton oyunu ile karşı karşıya.

PKK, Ezidileri askeri ve politik olarak örgütlemeye çalışırken, kontrolü daha sonra eline alabilmek için çoğunluğu Ezidilerden oluşan YBŞ'yi (Şengal Direniş Birlikleri) kurdu.

DEAŞ’e karşı savaştığı gerekçesiyle dışarıdan destek bulan PKK Mart ayı içerisinde Sincar’da kanton sistemi ilan etmeye hazırlanıyor.

Örgütün nihai amacının Kandil’e alternatif olarak, Irak’ın kuzey bölgesindeki Ninova ili sınırları içinde bulunan Şengal-Sincar bölgesindeki dağlara üst kurmak olduğu bildiriliyor.

PKK EZİDİLERİ ÖRGÜTLÜYOR

DEAŞ tarafından 2014 yılında işgal edilen Sincar-Şengal bölgesi peşmerge güçlerince 2015 yılında geri alınmasıyla birlikte, bölgede bulunan PKK'nın özerk bölge kurmak için halka baskı ve şiddet uyguladığı Ezidileri de askeri ve politik olarak örgütlediği ortaya çıkmıştı.

YBŞ eğitimİ PKK KAMPLARINDA ALIYOR

Merkezi Irak Yönetimi ise Sincar’ın kendisine bağlı kalması çerçevesinde Sincar’da PKK’yı, IKBY’nin etkinliğini zayıflatan bir güç olarak görüyor. Örgüt bölgedeki “sosyal, kültürel ve siyasi” dengeleri değiştirerek konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

DEAŞ’ten kurtarma adı altında bölgeye yerleşen örgüt, yerel halkı örgütleyerek 2014 yılında YBŞ’nin kurulmasını sağladı. PKK eğitimli elemanlarını YBŞ içinde görevlendirirken, kendi kurduğu kamplarda da direnişçilere eğitim verdi.

PKK, KÜRT KONSEYİ BÜROLARINI ATEŞE VERDİ

Sincar’da KDP’ye alternatif bir özerk yapı kurmak isteyen YBŞ peşmerge ile çatışıyor. PKK, Rojava peşmerge sınır hattındaki Hana Sor ile Sinuni yerleşim birimlerinin yakınındaki bölgede yol kapatarak kontrol noktası oluşturdu. Gerginliğe neden olan olay sonrası geçtiğimiz hafta PKK-YBŞ mensupları ile KDP’ye bağlı Rojava peşmergeleri arasında çatışma çıktı.

Ölü ve yaralıların olduğu çatışmanın sona ermesiyle birlikte PYD-YPG mensupları Suriye’de, Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi bürolarına saldırı düzenlendi. Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin Kamışlı-Amuda-Derbesi’deki siyasi büroları ateşe verildi. Suriye’den peşmergelere katılanların aileleri tespit ederek şiddet ve baskı uyguladı. Süleymaniye ve Kerkük’te ise örgüt tarafından KDP aleyhtarı gösteriler yapılarak halk ayaklandırıldı.

AMAÇ KANDİLE ALTERNATİF ÜST KURMAK

Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte PKK peşmergelerle yaşanan bu çatışmaların tarihi bir propaganda fırsatı olarak görüyor. Kandil ve Sincar arasında koridor oluşturmak isteyen PKK, Kandil’e alternatif, Irak’ın kuzey bölgesindeki Ninova ili sınırları içerisinde bulunan Sincar bölgesindeki dağlara üst kurmak istiyor.