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PKK'NIN HAİN PLANI SOSYAL MEDYADA DEŞİFRE OLDU

PKK'nın hain planı sosyal medyada deşifre oldu

İstanbul'da PKK'nın hain saldırı planını terör örgütü yandaşı Suriyeli kardeşlerin sosyal medya yazışmaları deşifre etti.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın İstanbul'da terör saldırısı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

TEM ekipleri sosyal medyada bazı kişilerin yoğun şekilde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG ve YPJ'yi öven paylaşımlar yapması üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti. Ekipler, Arnavutköy'de Suriye uyruklu Muhammed K.A. ve S.K.A isimli iki kardeşin kimliğini tespit etti. TEM Özel Tim ekipleri şüphelilerin Arnavutköy'de kaldıkları eve geçtiğimiz pazar günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Muhammed K.A.(22) ve S.K.A.(19) isimli kardeşler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed K.A. ve S.K.A. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

SALDIRI HAZIRLIĞI

Şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde bir sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın bir bölge sorumlusuyla yaptığı yazışmanın fotoğrafı bulundu. Yazışmada gözaltına alınan Muhammed K.A." nın bir ismi açıklanmayan bölge sorumlusuyla İstanbul'da bir saldırı hazırlığı hakkında konuştuğu ortaya çıktı.

İŞTE O DİYALOGLAR...

Muhammed K.A. ile terör örgütü PKK'nın ismi açıklanmayan bölge sorumlusu arasında geçen konuşmada dikkat çeken diyaloglar şöyle:

Bölge sorumlusu: Npcaz heval 1 ay sonra

Muhammed K.A.: Evet

Bölge sorumlusu: Heval npcaz, canlı bomba mı silahlı saldır mı ney heval Cihan heval

Muhammed K.A.: Canlı bomba

Bölge sorumlusu: Nerede heval heyecanlandım heval nerede olacak nereye olacak heval ekser kanimi akacak

Muhammed K.A.: İstanbul a

Bölge sorumlusu: Nereye saldırı olacak heval heval güvenmiyon mu bana niye yazmıyon

Muhammed K.A.: Bende bilmiyorum

Bölge sorumlusu: 1 ay sonra ne zaman heval

Muhammed K.A.: Ben sana anlamadım bir kere daha söyle heval

Bölge sorumlusu: Ne zaman olacak tam tarih ne zaman heval?

DHA
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