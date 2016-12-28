PKK'NIN KAÇIRDIĞI KIZ ÇOCUĞU ASKERE SIĞINDI

PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine teslim olan kız çocuğunun 3 ay önce teröristlerce kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu 3 ay önce bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını, 3 aydır örgütte olduğunu beyan ederek 27 Aralık 2016 günü saat 17.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur.''

AA
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