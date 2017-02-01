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PKK'NIN KADIN SUİKASTÇISI TUTUKLANDI

PKK'nın kadın suikastçısı tutuklandı

İstanbul'da, suikast eğitimi aldığı öğrenilen PKK'lı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Suikast eğitimi aldığı öğrenilen şüphelinin eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK üyesi bir kadının İstanbul'da yaşadığı tespiti üzerine takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından 26 Ocak tarihinde Kadıköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hatice S. (32) gözaltına alındı.

Suikast eğitimi almış

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alınan Hatice S.'nin 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasına katılarak sabotaj ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Bir süre önce İstanbul'a geldiği öğrenilen Hatice S.'nin eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
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